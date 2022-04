8 maneiras de corrigir o modo avião preso no Windows 11

O Windows 11 tem alguns bugs que você pode encontrar ao usar o sistema operacional. No entanto, os bugs podem não ser graves, mas podem interromper o funcionamento adequado do seu sistema. Um desses bugs/erros que você pode encontrar é o Windows 11 travado no modo avião.

Este é um erro comum que muitos usuários relataram enfrentar. Se você está enfrentando esse erro, não precisa se preocupar com isso.

Corrigir problemas de travamento do modo avião do Windows 11

Neste artigo, discutiremos como você pode corrigir o travamento do Windows 11 no modo avião.

Tente reiniciar seu PC

Se você estiver preso no modo avião do Windows 11, tente reiniciar o PC. Este erro pode ser causado devido a bugs e erros temporários, que podem ser corrigidos simplesmente reiniciando seu PC.

Redefinir Ajustes de Rede

Você pode até tentar redefinir sua configuração de rede. Muitas vezes, o problema pode ser causado devido a configurações de rede defeituosas e o Windows 11 pode ficar preso no modo Avião. Se você também estiver enfrentando esse problema, tente redefinir suas configurações de rede.

Em primeiro lugar, abra o Definições aplicativo em seu PC. Você pode fazer isso pressionando o botão Windows + eu combinação de teclas no seu teclado. Você pode pesquisar e abrir o aplicativo Configurações no menu Iniciar.

Nas configurações, vá para o Rede e internet seção da barra lateral esquerda. Aqui clique em configurações de rede avançadas.

Haverá uma opção chamada redefinição de rede. Clique nesta opção e isso redefinirá suas configurações de rede e você não enfrentará mais o problema que estava enfrentando.

Habilitando serviços de gerenciamento de rádio

Se os Serviços de gerenciamento de rádio estiverem desabilitados no seu PC, você também poderá encontrar esse erro. Devido a isso, o Windows 11 pode ficar preso no modo Avião. Você pode tentar habilitar os serviços de gerenciamento de rádio e verificar se ainda enfrenta o problema ou não. Para habilitar este serviço, siga as etapas abaixo-

aperte o Windows + R combinação de teclas para abrir a caixa de diálogo Executar.

Na caixa de diálogo de execução, digite serviços.msc e clique em abrir para abrir Serviços aplicativo em seu PC.

No aplicativo de serviços, procure por Serviços de gerenciamento de rádio. Selecione este serviço e, sob o Status guia, verifique se o serviço está em execução ou não.

Se o serviço não estiver em execução, clique com o botão direito do mouse no serviço, clique em propriedades e, em seguida, clique em começar para iniciar o serviço.

No propriedades, selecione o tipo de inicialização como Automático e clique em OK para salvar as alterações.

Adaptadores de rede desatualizados também podem ser o motivo pelo qual você pode enfrentar esse problema. Se for assim, você deve tentar atualizar os adaptadores de rede primeiro e, em seguida, verificar se ainda enfrenta o problema ou não.

No Menu Iniciar procurar por Gerenciador de Dispositivos e abri-lo.

No Gerenciador de dispositivos, expanda o Adaptadores de rede seção clicando duas vezes sobre ela.

Agora selecione o driver de rede, clique com o botão direito nele e clique em atualizar drivers para atualizar os drivers de rede.

Você terá que fazer isso individualmente para todos os drivers de rede em seu PC. Uma vez feito, reinicie o seu PC e você não deve mais enfrentar o problema.

Alterar o tipo de inicialização

Outra coisa que você pode fazer é alterar o tipo de inicialização. Siga as etapas abaixo para alterar o tipo de inicialização.

aperte o Windows + R combinação de teclas para abrir a caixa de diálogo de execução.

Na caixa de diálogo Executar, procure por msc em figo e clique em OK. Isso vai abrir Configuração do sistema.

Dirija-se ao Em geral guia no Configuração do sistema.

Selecione o tipo de inicialização para Inicialização normal . Feito isso, clique em OK.

Depois de fazer isso, reinicie o seu PC e agora você não deve enfrentar o modo Avião preso no Windows 11.

Alterar configurações de energia

As configurações de energia também podem causar esses erros em seu PC. Se as configurações de energia estiverem incorretas, isso pode fazer com que o modo avião não inicie ou fique travado. Você deve tentar alterar as configurações de energia para corrigir o Windows 11 travado no modo avião. Para isso, siga os passos abaixo-

Dirija-se ao Gerenciador de Dispositivos em seu computador.

No gerenciador de dispositivos, expanda o Adaptadores de rede seção clicando duas vezes sobre ela.

Agora clique com o botão direito do mouse nos drivers de rede e clique em propriedades.

Dirija-se ao Gerenciamento de energia guia nas propriedades.

Agora desmarque o Permita que o computador desligue este dispositivo para economizar energia caixa de seleção. Feito isso, clique em OK.

Agora reinicie o seu PC e você não deve enfrentar o problema que estava enfrentando.

Desative seu antivírus

O software antivírus em seu PC também pode causar esse problema. Se você está enfrentando esse problema, provavelmente deve tentar desabilitar seu antivírus. Esse problema provavelmente é causado por antivírus de terceiros em seu PC.

Você deve tentar desabilitar o antivírus no seu PC. Verifique se você enfrenta o problema ou não. Se você estiver enfrentando esse problema, tente desinstalar o antivírus no seu PC. Verifique se isso corrige o erro ou não.

Se o problema for resolvido, o antivírus estava causando o problema. No entanto, se você ainda enfrentar o problema, deverá passar para o próximo método de solução de problemas.

Solucionar problemas da rede

A última solução será solucionar problemas da rede. Se alguma das etapas acima não resolver o problema para você, tente solucionar o problema de sua rede. Para solucionar problemas de sua rede, siga as etapas abaixo-

aperte o Windows + eu combinação de teclas para abrir o Definições em seu computador.

Você será direcionado para o Sistema seção no Definições aplicativo por padrão.

Aqui procure por solucionar problemas , e clique nele. No solucionar problemas opção, clique em outros solucionadores de problemas.

Clique no correr opção ao lado do adaptador de rede.

Agora siga as instruções na tela para solucionar problemas de sua rede.

Isso provavelmente resolverá o problema para você.

Palavras finais

Esses foram alguns métodos para o problema do Windows 11 Airplane Mode Stuck. Você poderá corrigir o problema seguindo as etapas acima. Esperamos que este artigo tenha sido útil para resolver seu problema.