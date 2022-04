Conforme informações da Secretaria-Geral da Presidência da República, são muitos os obstáculos existentes em países com ambientes de negócios complexos, também são muitos os desafios para a realização de reformas estruturais, que perpassam a legislação trabalhista, o modelo educacional, a segurança pública, além do regime tributário, do acesso ao crédito e da segurança jurídica.

A complexidade do ambiente de negócios nacional requer diversas ações

Superar esses elementos pode ser complexo, mas transita por iniciativas integradas e elaboradas por meio de planejamento, articulação e engajamento dos mais diversos representantes dos setores público e privado, destaca a Secretaria-Geral da Presidência da República.

Secretaria Especial de Modernização do Estado (SEME)

Para ampliar essa articulação, o Governo Federal criou, em 2019, a Secretaria Especial de Modernização do Estado (Secretaria Especial de Modernização do Estado -SEME). Ela integra a Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) e é responsável por coordenar, articular e promover as mais diversas ações de modernização do Estado, inclusive a modernização do ambiente de negócios.

Atração de investimentos internos e externos

Conforme informações da Secretaria-Geral da Presidência da República, um Estado mais moderno alavanca investimentos internos e externos, o que beneficia investidores e sociedade.

A mensuração desses avanços pode ser realizada por rankings internacionais, que comparam países de acordo com a facilidade de se fazer negócios em cada nação. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, por vezes, o desconhecimento sobre avanços e entregas recentes pode impactar a nota de um país e prejudicar o desenvolvimento de toda uma nação.

É necessário divulgar os avanços do país

Por isso, mostrar as entregas e os avanços do país é justamente o objetivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, por meio de divulgação oficial. Visto que é relevante revelar aos empresários, que movimentam a economia do Brasil, as ações e entregas mais relevantes que vêm sendo implementadas desde 2019.

Diversos ministérios participam da modernização nacional da estrutura de negócios

São muitas as as ações mais relevantes da Secretaria Especial de Modernização do Estado (SEME) e dos ministérios do Trabalho e Previdência; da Educação; da Justiça e Segurança Pública; do Desenvolvimento Regional; da Economia e da Infraestrutura, cujos objetivos visam modernizar o Brasil e colocá-lo entre os 50 melhores países para se fazer negócios no mundo.

Ação transversal, integrada e articulada

A Secretaria-Geral da Presidência da República ressalta que modernizar o Brasil exige uma ação transversal, integrada e articulada – e não apenas dos entes públicos; mas de todos os que contribuem para o desenvolvimento do País. Essa integração de propósitos é um dos principais objetivos da Secretaria Especial de Modernização do Estado da Secretaria Geral da Presidência da República, a Secretaria Especial de Modernização do Estado (SEME)/SG.