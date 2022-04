A conversão do imperador Constantino: tudo o que você precisa saber

A conversão do imperador Constantino: evento muito importante

A conversão de Constantino, imperador do Império Romano, foi um evento extremamente importante para a história da humanidade.

O tópico pode ser abordado por questões de história geral dentro das mais variadas provas do país, como os vestibulares e a prova do ENEM.

Assim, para que você possa se preparar da forma correta, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre a conversão de Constantino. Vamos conferir!

A conversão do imperador Constantino: contexto histórico

Grandes transformações caracterizam o Império Romano ao longo dos séculos III d.C. e IV d.C.. Em 284, por exemplo, o imperador Diocleciano dividiu o império em duas partes, o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Cada parte passou a ser governada um imperador e um vice imperador.

O vice determinado para a parte ocidental foi Constâncio, pai de Constantino, e o Oriente ficou com Galério, responsável por forte perseguição aos cristãos.

A conversão do imperador Constantino: características

Em 312 d.C., as tropas romanas da Gália e da Bretanha marchavam para Roma com a intenção de derrubar o imperador Maxêncio. Porém, no meio percurso, Constantino teria recebido uma mensagem divina ao olhar para o céu.

O sinal apareceu em forma de cruz com o escrito “com isto vencerás”. Ainda, depois dessa visão, o imperador também sonhou com Cristo segurando uma cruz e dizendo que deveria inserir as duas primeiras letras gregas da palavra Cristo nos escudos das suas tropas e, com isso, ele venceria a batalha para a qual estava se preparando. Constantino obedeceu às instruções e venceu.

Em agradecimento pela vitória, Constantino se converteu para o cristianismo e, no ano de 313 d.C., decretou o Édito de Milão, decreto responsável por assegurar a liberdade para a Igreja cristã e livre expressão religiosa no Império Romano, colocando um fim a qualquer tipo de perseguição aos cristãos.

Ainda, depois de sua conversão, o imperador Constantino devolveu imóveis para a Igreja e contribuiu financeiramente para a construção de novos prédios para a instituição.