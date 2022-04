A fila andou? Web aponta que Gabriel Medina e Jade Picon vivem romance

Gabriel Medina e Jade Picon juntos? Ao menos é o que suspeita os internautas. Os boatos surgiram após os dois publicarem fotos em um quarto parecido. Vale destacar que Yasmin Brunet, ex do surfista, deixou de seguir a influencer após os boatos.

“Os seguidores CSI de Gabriel Medina e Jade Picon perceberam semelhanças na cama dos dos stories que ambos postaram. Yasmin Brunet deu unfollow na Jade e apagou seus comentários das fotos”, escreveu uma pessoa no Twitter.

O último relacionamento que Jade viveu foi com Paulo André, atual participante do ‘Big Brother Brasil 22’. Ela também já namorou o filho do cantor Leonardo, João Guilherme. Recentente, PA sentiu saudade da milionária e beijou uma pulseira que ela deixou de lembrança para ele.