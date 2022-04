Conforme informa o Ministério da Educação, todos os professores que concluírem o curso de formação do Programa Educação Financeira na Escola receberão certificado de participação. De acordo com informações oficiais, a formação de docentes do Programa Educação Financeira na Escola é totalmente gratuita e online.

A formação de docentes do Programa Educação Financeira na Escola é totalmente gratuita e online

O Ministério da Educação informa que não há necessidade de enviar currículo para participar do curso de formação, caso seja professor. A inscrição dos professores deve ser feita no site http://www.edufinanceiranaescola.gov.br/.

Programa desenhado para professores dos Ensinos Fundamental e Médio

O Programa Educação Financeira na Escola foi desenhado para professores dos Ensinos Fundamental e Médio, no entanto, os professores universitários também poderão participar.

Qual é a data limite para se inscrever no Programa Educação Financeira na Escola?

O Programa Educação Financeira na Escola visa capacitar 500 mil professores em um período de 3 anos. Não há data limite para inscrições. Além disso, o Ministério da Educação informa que alguns cursos já estão disponíveis na plataforma e as inscrições podem ser feitas no site http://www.edufinanceiranaescola.gov.br/.

Educação Financeira, Atitude Empreendedora e Projeto de Vida

O curso de formação de professores do Programa Educação Financeira na Escola é composto por trilhas de aprendizagem que articulam os fundamentos de Educação Financeira, Atitude Empreendedora e Projeto de Vida e visa o planejamento, a prevenção, a poupança, o investimento direcionado e o consumo consciente. Sendo assim, são assuntos bastante atuais e importantes na era digital.

O Ministério da Educação aceita parcerias na produção de conteúdo educacional e na divulgação

O Ministério da Educação destaca que as parcerias podem ser feitas tanto na produção de conteúdo educacional quanto na divulgação do Programa junto aos municípios, às escolas e aos professores. Para mais informações sobre parcerias, envie e-mail para centroeducacional@cvm.gov.br e coece@cvm.gov.br.

Além disso, os Municípios, os Estados ou outras entidades poderão se voluntariar para participar na Rede de Excelência em Educação Financeira, destaca o Ministério da Educação. O Sebrae poderá auxiliar os municípios na disseminação e na prática dos cursos EaD de Educação Financeira para Professores do 9º Ano do Ensino Fundamental e da 1ª Série do Ensino Médio.

A adesão ao programa não é obrigatória

Importante destacar que o curso não é obrigatório. Entretanto, o Programa Educação Financeira na Escola pode contribuir ainda mais para que os professores sejam agentes transformadores da realidade dos estudantes. A jornada da Educação Financeira na Escola aliada à prática pedagógica pode potencializar a educação de forma ampla, sendo importante para as crianças e para os jovens de forma abrangente.