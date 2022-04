A poupança nossa de cada dia: saiba mais sobre esse tipo de investimento financeiro

A caderneta de poupança é o tipo de investimento mais conhecido entre os disponíveis no mercado e é lembrada tanto por quem tem dinheiro guardado e deseja investi-lo, quanto por quem deseja começar a poupar. Em tempos de instabilidade econômica, no qual uma organização financeira se faz ainda mais necessária, a poupança se torna uma modalidade atrativa pela liquidez, baixo risco e facilidade de contratação.

Para abrir uma caderneta de poupança não são necessárias grandes quantias de dinheiro. Para as pessoas físicas, há ainda mais vantagens, pois pessoas físicas são isentas de impostos como o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). A poupança também costuma ser o investimento mais adequado para guardar uma reserva de emergência ou uma quantia com possibilidade de sacar a qualquer momento, o que é conhecido como liquidez.

Segundo Luiz Rogério Santos, gerente de investimento da Sicredi Expansão, as vantagens em escolher a cooperativa de crédito Sicredi como instituição para abrir uma caderneta de poupança são ainda maiores. “Torna-se vantajoso abrir uma conta-poupança na Sicredi porque parte do resultado da cooperativa (também chamado de sobras) é destinada de forma exclusiva a esse produto. Essas sobras entram como incremento na rentabilidade, gerando, portanto, maior rentabilidade do que a poupança de qualquer outra instituição financeira”, explica.

Além disso, ao poupar por meio de uma cooperativa de crédito como a Sicredi, a comunidade também é beneficiada. Nesse caso, parte do valor poupado na cooperativa é usado para viabilizar financiamentos, como o crédito imobiliário e o crédito rural, por exemplo. A instituição conta ainda com a segurança do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop).

Devido aos últimos ajustes na Selic – taxa de juros básica da economia brasileira – e à padronização da rentabilidade mensal, a poupança conta com um rendimento de 0,5% sobre o valor depositado + taxa referencial para pessoas físicas e de 1,5% ao trimestre + taxa referencial para pessoas jurídicas com fins lucrativos. A contratação de caderneta de poupança pode ser realizada numa agência, pelo Internet Banking ou aplicativo.

