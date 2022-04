A poupança pode ser conceituada no seu planejamento financeiro de forma flexível

A poupança pode ser conceituada como uma forma flexível de realizar um planejamento financeiro, principalmente para quem está em uma situação financeira instável.

Os fatores externos econômicos impactam diretamente o mercado de trabalho, por conseguinte, impactam a vida financeira da população. Por isso, muitas pessoas abdicam da poupança porque não podem direcionar valores fixos para essa finalidade. No entanto, quando você conceitua a poupança como um processo flexível, é possível que você faça o seu planejamento através do foco no seu comportamento de consumo.

Analise o seu comportamento de compra e consumo

A autoavaliação é fundamental para que você faça um planejamento que considere o seu comportamento de compras; já que a ideia fundamental do conceito da poupança como um processo flexível, é que você faça trocas importantes na sua rotina e modifique seus hábitos de maneira faseada.

Utilize ferramentas de gestão

Defina suas metas por meio de ferramentas de gestão como o Trello ou aplicativos próprios para esse tipo de gestão. Dessa forma, você poderá acompanhar suas pequenas mudanças. Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito tradicional por um cartão de crédito isento de taxas, considerando os diversos produtos bancários oferecidos pelas fintechs. Dentro do conceito de planejamento financeiro flexível, é importante que você direcione os valores economizados para a sua poupança, ainda que sejam valores irrisórios.

Visualize a sua mudança de forma faseada

Ao realizar depósitos constantes referentes a cada pequena mudança que você fizer na sua rotina, bem como sobre cada compra que você deixar de realizar, você obterá uma importante visualização tangível do seu novo comportamento.

Certamente, essa visualização será importante para que você torne esse comportamento sustentável em longo prazo. Haja vista que é primordial que você entenda a poupança como o resultado de um processo, e não como um sacrifício pontual.

Não se cobre excessivamente

Por isso, a flexibilidade precisa ser inserida no início do seu planejamento para que você faça pequenas mudanças; ao passo que também deve ser inserida no seu próprio processo, de modo que você evite gerar uma autocobrança excessiva. Visto que é importante que tenha clareza sobre a necessidade de tornar seus hábitos de consumo orgânicos e positivos.

Dessa forma, você pode obter sucesso no seu planejamento, ainda que o seu fluxo ocorra de forma não linear. Posteriormente será possível redefinir suas metas, direcionar valores fixos para a poupança e conhecer outras opções de investimentos de forma planejada.