A$AP Rocky, namorado de Rihanna, é preso em Los Angeles; entenda

O rapper A$AP Rocky, namorado de Rihanna, foi preso na manhã desta quarta-feira (20) no Aeroporto Internacional de Los Angeles. As informações são do site TMZ. O artista teria pousado em seu jato particular, dias depois de passar férias com a cantora, quando foi surpreendido por autoridades.

A informação foi confirmada pelo Departamento de Polícia de Los Angeles, o artista foi levado algemado após uma investigação sobre um tiroteio que aconteceu em novembro do ano passado.

