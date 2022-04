Abastecimento de água é interrompido em bairros de Salvador; saiba quais

Foto: Reprodução/Canva

Por conta de uma manutenção emergencial, alguns bairros de Salvador terão o abastecimento de água interrompidos temporariamente. Segundo a Embasa, as localidades de IAPI, Curuzu, Liberdade, Santa Mônica e Pero Vaz, serão afetadas.

O serviço possui previsão de término para as 10h do domingo (17), já a plena regularização da água está prevista para as 24 horas seguintes. A empresa recomenda o uso econômico de água disponível em reservatório até que a normalização esteja completa.

