Abertura oficial da FliPenedo acontece nesta quinta, 28

Programação completa no site da 1ª Festa Literária de Penedo

Decom PMP

As atividades da FliPenedo já estão em curso, mas a abertura oficial da 1ª Festa Literária de Penedo acontece na noite desta quinta-feira, 28, no Theatro Sete de Setembro.

Penedenses e turistas têm encontro marcado a partir das 19 horas, no Largo da Igreja São Gonçalo, espaço das apresentações que acontecem antes e depois da solenidade promovida pela Prefeitura de Penedo.

Além do incentivo à produção artística, o governo Ronaldo Lopes lança uma programação cultural gratuita que também movimenta a economia do município.

O evento coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) traz visitantes para a cidade onde nasceu Sabino Romariz, homenageado na FliPenedo e cujo livro Poesias Escolhidas será relançado pela Imprensa Oficial do Governo de Alagoas.

O poeta é o tema da palestra da crítica literária Vera Romariz, professora, poetisa, cronista, escritora e neta de Sabino. Ela também vai abordar a obra de outro autor penendense, Ângelo Monteiro, que retorna à cidade natal para lançar Entre as Ondas.

As homenagens continuam com o ator Chico de Assis, que assume a missão de interpretar poemas de Sabino e Ângelo no palco do primeiro teatro construído em Alagoas.

A programação oficial da 1ª Festa Literária de Penedo será encerrada com show do cantor Rodrigo Avelino, um alagoano que ama o repertório do conterrâneo Djavan e vai brindar o público com seu talento, inclusive com músicas autorais.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Antônio Fon