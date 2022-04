Abril é o Mês do Chorinho! Saiba onde curtir a música brasileira em Salvador

Foto: divulgação

No dia 23 de abril se comemora o aniversário de Alfredo da Rocha Viana Filho, famoso Pixinguinha, músico e um dos compositores mais importantes da história brasileira.

O chorinho é o estilo interpretado por grandes nomes como Chiquinha Gonzaga, Zequinha de Abreu, Ernesto Nazareth e Waldir Azevedo. O ritmo tem sua formação em instrumentos como cavaquinho, bandolim, violão de 7 cordas, flauta, clarinete e pandeiro.

Para comemorar e manter viva a tradição, confira uma lista de eventos que aconteceram em Salvador durante o mês de abril.

Os Grupos Gente do Choro, chegaram ao Palco do Cruzeiro do São Francisco, às 18h, com um repertório repleto de choros tradicionais brasileiros, bem como composições autorais inspiradas neste gênero totalmente nacional.

O Grupo Choro Catado, se apresentará na Casa da Mãe, no Rio Vermelho às 21h com uma animada roda de choro, na companhia de Dudu Reis (cavaquinho), Leandro Tigrão (flauta) e Daniel Veloso Rocho (violão de 7cordas).

A tradicionais Segundas do Chorinho, em comemoração aos 10 anos, receberão Anderson Lacerda em “Piano Popular Brasileiro”, na Varanda do Teatro Sesi, às 20h, no Rio Vermelho. O couvert custa entre R$ 15 e R$ 25.

Aqueles que forem curtir a noite nos restaurantes Boteco do Pelô, Cuco Bistrô, Maná Grill e Odoyá é cobrado um couvert de R$5,00 por pessoa. As reservas devem ser feitas através do número (71) 99160-9140.

O Grupo Choro Catado chega a Casa da Mãe, no Rio Vermelho, às 21h, com o choro contemporâneo e as composições dos grandes mestres como Ernesto Nazareth, Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Jacob do Bandolim e Waldir Azevedo.

No dia 18 de abril, vai se acontecer mais uma edição das Segundas do Chorinho, no mesmo local e horário.

O Grupo Gente do Choro, volta ao Palco do Cruzeiro do São Francisco, às 18h.

