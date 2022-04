Acabou! Bianca Andrade anuncia separação de Fred: ‘Nunca nos traímos’

Foto: Reprodução | Redes sociais

Acabou o casamento entre Fred e Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa. A influenciadora digital utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira (22) para anunciar o término do casamento.

“Esse momento oi o mais feliz da minha vida e é assim que sempre vou me lembrar de nós. É com muita tristeza que divido com vocês que eu e Bruno não estamos mais juntos. Antes que especulem, nós nunca nos traímos. O que importa é a nossa verdade. Só estamos em busca de paz.”, desabafou ela nos stories do Instagram.

“Essa decisão foi de ambas as partes de forma carinhosa, amigável e, mesmo não sendo mais um casal, nós seguimos nos amando. O nosso amos me deu o melhor presente da minha vida, nosso filho Cris.”, continuou.

“Peço por favor que nos respeitem e principalmente respeitem o meu filho nessa fase tão difícil e não nos perguntem mais sobre esse assunto. Esse texto é tudo que consigo oferecer em respeito aos nossos fãs que sempre nos encheram de amor.”, finalizou a ex-BBB.

*Matéria em atualização.