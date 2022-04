ACAFE abre período de inscrição para o Vestibular de Inverno de Medicina 2022

A Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE) abre na próxima segunda-feira, dia 4 de abril, o período de inscrição do Vestibular de Inverno de Medicina 2022. De acordo com o cronograma, os interessados podem realizar as inscrições até as 23h59 do dia 2 de maio.

São atendidas pela ACAFE as seguintes instituições: URB, UnC, Unesc, Unidavi, Unifebe, Uniplac, Univali, Univille, Unochapecó, e Uoesc.

As inscrições devem ser feitas virtualmente, por meio do site do Vestibular. Para efetivar a inscrição, os candidatos devem realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 3 de maio.

Conforme o cronograma, os candidatos podem solicitar atendimento especial PcD até 5 de maio. Já as solicitações de atendimento diferenciado serão recebidas até o dia 25 de maio, mesma data de liberação dos locais de prova. Os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir das 16h de 25 de maio por meio do site da ACAFE.

Prova

A aplicação das provas do Vestibular de Inverno de Medicina 2022 está prevista para o dia 12 de junho. De acordo com o edital, a prova será composta por uma redação e por 63 questões objetivas. As questões serão sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa e Literatura, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia.

As obras literárias obrigatórias são: “Melhores Contos”, de Lygia Fagundes Telles, “Negro”, de Cruz e Souza, “De amor e amizade”, de Clarice Lispector, “Cemitério dos vivos”, de Lima Barreto, e “Os milagres do cão Jerônimo”, de Péricles Prade.

Resultados

A divulgação do gabarito preliminar está prevista para o dia 12 de junho, a partir das 20h, após a aplicação das provas. Os candidatos poderão entrar com recurso assim que o documento for liberado.

De acordo com o cronograma, o resultado final do processo seletivo está previsto para o dia 29 de junho, a partir das 16h.

Gostou do texto? Então deixe aqui seu comentário!

Leia também UPE publica lista do 1º remanejamento da 3ª etapa do SSA 2022.