Ação conjunta de busca ativa em Penedo encaminha pessoas para Rede Acolhe

Decom PMP

A Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas realizaram uma ação de busca ativa na noite desta terça-feira, 05, com objetivo de incluir pessoas que se enquadram no perfil do público assistido na Rede Acolhe.

Com orientação da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMDSH), liderada pelo gestor Rafael Ferreira, o trabalho que envolve a Secretaria de Estado de Prevenção à Violência (SEPREV) percorreu locais utilizados por moradores de rua ou pessoas em situação de morador de rua.

A busca ativa acompanhada por guarnição do 11º Batalhão de Polícia Militar aborda pessoas que, em sua maioria, são dependentes químicos.

De forma individualizada, o contato direto é feito por assistentes sociais e pessoas especializadas em lidar com o público arredio ao apoio.

O trabalho conjunto entre SEMDSH e SEPREV resultou no encaminhamento de quatro pessoas para o Centro de Atenção Integral ao Dependente Químico da Rede Acolhe, um tipo de casa de apoio instalada em Maceió para receber pessoas do interior de forma imediata.

Em seguida, os assistidos são direcionados para uma das 33 entidades credenciadas para tratamento terapêutico e reinserção social.

Em Penedo, a Casa de Ranquines e o Lar Bom Samaritano atendem esse tipo de público, sendo mantidas basicamente por meio de doações e apoio da Prefeitura de Penedo. Por meio da SEMDSH, profissionais da área de assistência social prestam serviços nas duas instituições que também receberam nesta quarta-feira, 06, material de limpeza.

Sabão em pedra, sabonete líquido, detergente, desinfetante e água sanitária foram doados às entidades acolhedoras, produtos fabricados por reeducandos do sistema prisional alagoano e viabilizados pela SEMDSH junto à Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social (SERIS).

Texto Fernando Vinícius

Fotos Samuel Alves/Assessoria SEMDSH