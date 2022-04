Ação de mamografia do INTS acontece esse mês em São Cristóvão

Nesta terça e quarta-feira (12 e 13 de abril), o Instituto de Responsabilidade Social INTS (IRSI) realiza uma ação de mamografia do programa de prevenção e combate ao câncer de mama, no bairro de São Cristóvão. Devem ser atendidas 160 mulheres acima de 35 anos durante esses dois dias.

As ações são realizadas mensalmente, em Salvador e Região Metropolitana. Por conta da pandemia, as senhas estão sendo distribuídas previamente, com apoio das associações de moradores parceiras. O exame dura de sete a 15 minutos e a paciente recebe o cartão com a data para pegar o resultado, que demora cerca de 20 dias.