Ação reforça cuidados para evitar contaminação por Covid-19 nos ônibus em Salvador

Fotos: Jefferson Peixoto/Secom

Apesar da recente flexibilização do uso de máscaras em ambientes abertos, publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta segunda-feira (4), e da redução no número de casos registrados da Covid-19 em Salvador nos últimos dias, as medidas sanitárias para prevenir a contaminação pelo vírus precisam ser mantidas.

Com o objetivo de incentivar estas medidas nos coletivos de Salvador, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), em parceria com a Integra, realiza nesta semana uma ação nas estações de transbordo junto aos usuários do sistema.