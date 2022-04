Acidente com carreta e quatro veículos deixa um morto e 5 feridos na BR-101

Foto: Reprodução / TV Globo

Um acidente com uma carreta na BR-101, no trecho de São João do Paraíso, distrito de Mascote, próximo ao extremo sul do estado, deixou 1 morto e cinco feridos na manhã da quinta-feira (31).

De acordo com informações do Jornal da Manhã, da TV Bahia, divulgadas na manhã desta sexta (1), a carreta vinha carregada de sucata e no momento que passava por uma curva, a carroceria se desprendeu e tombou, atingindo uma outra carreta e três veículos de passeio.

Uma criança de seis anos e quatro adultos ficaram feridos no acidente e foram encaminhados ao Hospital de Base em Itabuna.

A identidade da vítima do acidente não foi divulgada. A única informação é que a pessoa era da cidade de Itapé.

A perícia foi feita no local para descobrir as causas do acidente.

