Acidente entre carro e moto deixa um ferido e trânsito intenso na AL 101 Sul

Um trecho da AL 101 Sul apresentou longo congestionamento após um acidente envolvendo uma moto e um carro que deixou uma pessoa ferida. O caso aconteceu em trecho do município de Marechal Deodoro, na região metropolitana de Maceió. Segundo as informações, um homem de 36 anos conduzia a motocicleta no momento do acidente. Ele apresentou…

Um trecho da AL 101 Sul apresentou longo congestionamento após um acidente envolvendo uma moto e um carro que deixou uma pessoa ferida. O caso aconteceu em trecho do município de Marechal Deodoro, na região metropolitana de Maceió.

Segundo as informações, um homem de 36 anos conduzia a motocicleta no momento do acidente. Ele apresentou um corte no joelho direito e, após receber o atendimento pré-hospitalar no local do sinistro, foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Com o acidente, a via sentido Marechal Deodoro-Maceió ficou parcialmente interditada enquanto foram realizados os procedimentos de socorro da vítima. Um vídeo gravado no local mostra uma grande quantidade de carros no trecho. Veja: