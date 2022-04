Acidente entre dois carros deixa uma pessoa ferida na Avenida ACM

Foto: Reprodução / TV Bahia

Um acidente entre dois veículos deixou uma pessoa ferida na Avenida ACM, em Salvador, nas proximidades do Hospital Teresa Lisieux.

O outro condutor bateu a cabeça no vidro do carro e ficou ferido. O homem, que não teve identidade revelada, foi socorrido por uma ambulância para o Hospital Geral do Estado (HGE) e não há mais detalhes sobre o seu estado de saúde.