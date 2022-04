Acidente entre três veículos deixa trânsito parado em corredor viário de Maceió

Um engavetamento envolvendo três veículos foi registrado na manhã desta quinta-feira (28), no bairro do Jacintinho, na periferia de Maceió. Um motociclista ficou ferido. De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã, na Avenida Governador Afrânio Lages – mais conhecida como Leste/Oeste – entre dois carros de passeio e uma motocicleta….

Cortesia

Um engavetamento envolvendo três veículos foi registrado na manhã desta quinta-feira (28), no bairro do Jacintinho, na periferia de Maceió. Um motociclista ficou ferido.

De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã, na Avenida Governador Afrânio Lages – mais conhecida como Leste/Oeste – entre dois carros de passeio e uma motocicleta.

Devido às colisões, o motociclista sofreu uma queda e ficou ferido. Ele precisou receber socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

TRÂNSITO CAÓTICO

O tráfego ficou parado na região nos dois sentidos da via. Por horas, o congestionamento seguiu sem nenhum tipo de intervenção realizado por agentes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT).

Os envolvidos no acidente, motoristas e populares se queixaram da falta se suporte dado pela SMTT ao acidente, que ocorreu em um dos principais corredores viários da cidade.