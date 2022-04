Acompanhamento: aprenda a fazer uma farofa de banana com couve

Foto: Divulgação/Nestlé

Está com dificuldades para pensar nos acompanhamentos do almoço? Então, se liga nesta receita de farofa de banana com couve. Tudo fica pronto em 10 minutos e o rendimento é de duas porções. Ela é ideal para compor com feijão, carnes em geral e grãos. A lista completa de ingredientes e o modo de preparo seguem abaixo:

Farofa de banana com couve

Ingredientes

3 colheres (sopa) de manteiga

3 colheres (sopa) de linguiça calabresa picada (50 g)

meia cebola picada

1 colher (chá) de tempero para carnes (amaciante)

1 folha de couve picada finamente

meia banana nanica grande picada

meia xícara (chá) de farinha de mandioca

1 ovo cozido picado

Modo de preparo

Em uma frigideira aqueça a manteiga, frite a linguiça, junte a cebola e refogue até murchar, acrescente o tempero pronto, a couve e refogue bem. Coloque a banana e misture. Junte a farinha de mandioca e misture para a farinha absorver os temperos. Acrescente o ovo, e misture rapidamente com a colher. Sirva.

