Acumulado de chuva em abril supera 80% da média história em Salvador

Para esta terça-feira (19), a previsão é que o tempo siga chuvoso, com chuvas fracas a forte, a qualquer hora do dia. Os maiores acumulados de chuvas em 72 horas (atualizado às 18h) foram registrados em Mirante de Periperi (208,8mm), Chapada do Rio Vermelho (183,6mm), Itacaranha (180,8mm), Fazenda Coutos (180,6mm) e Centro (176,8mm).

Das 11 sirenes da Codesal espalhadas pela cidade, oito foram acionadas durante a segunda-feira (18). Dois alertas tocaram na região do Alto da Terezinha, no Subúrbio e outros foram em Moscou, localizado no Castelo Branco, Calabetão, Baixa do Cacau (São Caetano), Capelinha de São Caetano e Lobato.