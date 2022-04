Acusado de matar homem a tiros e facadas é condenado a 21 anos de prisão

Um homem acusado de matar outro homem com facadas e disparos de arma de fogo em Carinhanha, no oeste da Bahia, foi condenado a 21 anos, 10 meses e 15 dias de prisão. De acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), o crime teria acontecido após a vítima ter suspostamente furtado dinheiro e facas da cozinha do pai do preso.