Adolescente de 17 anos é assassinado a tiros no bairro de São Marcos

Um adolescente, de 17 anos, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (24), na Rua Djalma Sanches, localizada no bairro de São Marcos, em Salvador. A vítima foi identificada como Breno de Jesus Ferreira.

De acordo com informações da Polícia Civil, o jovem chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Marcos, mas não resistiu aos ferimentos. A autoria e motivação do crime são desconhecidas. A 3ª Delegacida do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP/BTS).

