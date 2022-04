Advogada Tassia Silva toma posse como presidente da Subseção da OAB de São Miguel dos Campos

Na tarde desta quinta-feira (31), advogados e autoridades de todo o estado de Alagoas prestigiaram a posse da nova diretoria da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da cidade de São Miguel dos Campos, realizada no auditório do campus do Instituto Federal de Alagoas (IFAL) do município.

A presidente em exercício da OAB Alagoas, Natália Von Sohsten, abriu o evento dando posse à nova presidenta da Subseção de São Miguel dos Campos, Tassia Silva, assim como ao vice-presidente Maxmiller Ismael e às diretoras Andrezza Brito e Cibelle Monique.

Em seu discurso, Natália destacou o protagonismo feminino na Ordem dos Advogados e celebrou a posse de Tassia Silva como presidente da subseção. “A luta das mulheres é histórica. Faz noventa anos que conquistamos o direito ao voto. São Miguel dos Campos é uma subseção que sempre esteve na vanguarda em relação às mulheres, tanto é que a primeira presidente da subseção foi uma mulher, a Dra. Marli Ribeiro, que hoje é conselheira da OAB”, disse.

Natália lembrou ainda que São Miguel dos Campos também tem, pela primeira vez na história, duas advogadas fazendo parte de comissões nacionais do Conselho Federal da OAB. Para ela, apesar de ainda haver um grande caminho a ser percorrido, isso mostra que a OAB Alagoas vem apoiando o protagonismo feminino dentro das suas instituições.

Representando a Caixa de Assistência dos Advogados (CAAAL), a presidente em exercício da instituição, Ianara Saldanha, desejou sucesso à nova gestão. “Quero desejar muito sucesso e dizer que a Caixa é parceira nessa jornada”, disse. Ianara lembrou ainda que toda a advocacia miguelense pode contar com o apoio, o auxílio e a assistência da CAAAL.

Em um discurso emocionado, a presidente eleita, Tassia Silva, destacou que o compromisso assumido é o de ser um canal de debates amplos, plurais e qualificados, mantendo as portas abertas a todos os advogados e advogadas miguelenses que quiserem ter suas opiniões ouvidas e suas ideias consideradas. “Aqui não há cargos. Aqui falamos de igual para igual. Aqui cada um tem seu espaço para colaborar. Não há entraves, nem burocracias e nem vaidades”, afirmou.

Com Ascom/OAB-AL