África Subsaariana: resumo de geografia

África Subsaariana: aquilo que você precisa saber

O termo “África Subsaariana” é utilizado para denominar uma porção do continente africano que está ao sul do deserto do Saara.

Questões de geografia sobre o assunto são muito frequentes, principalmente dentro dos vestibulares e da prova do ENEM.

Dessa maneira, para que você possa se preparar da forma correta, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre a África Subsaariana. Vamos conferir!

África Subsaariana: definição

Como mencionada, a África Subsaariana é a região que engloba todos os países do continente africano que se localizam ao sul do deserto do Saara. A região é muito estudada pois é palco de diversos problemas, como altas taxas de mortalidade infantil e baixa expectativa de vida.

Historiadores afirmam que essa porção do continente africano é o local de nascimento da espécie humana, uma vez que foi no local que estudiosos encontraram o primeiro homem.

África Subsaariana: características

A África Subsaariana é formada por 47 países. Dentre os principais, podemos citar: África do Sul, Angola, Camarões, Congo, Gâmbia, Costa do Marfim, Etiópia, Guiné-Bissau, Madagáscar, Moçambique, Nigéria, Quênia, São Tomé e Príncipe, Senegal e Uganda.

Algumas estatísticas apontam que a região é a mais pobre de todo o mundo mundo. A região, que possui uma população de praticamente 1 bilhão de pessoas, possui uma renda per capita de cerca de mil dólares e uma baixa expectativa de vida.

Devemos ter em mente que, dentre os 43 países com o menor IDH do planeta, 33 se localizam na África Subsaariana.

Outra característica importante dessa porção do continente africano é que mais de 600 línguas são faladas no lugar. Dentre elas, podemos citar o português.

A economia da África Subsaariana baseia-se principalmente no turismo e extração de petróleo. Ainda, a região também é rica em reservas de cobre e cobalto.

No ano de 2011, a África Subsaariana registrou o maior número de contaminados por AIDS em todo o mundo. Dentre os principais motivos que podem explicar os altos índices de contagio está a exploração sexual e a falta de tratamento e informação.