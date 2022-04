AGC Vidros anuncia NOVOS empregos pelo país

A AGC Vidros, líder em produção e comércio de vidros, está com novas vagas de trabalho pelo país. A empresa está oferecendo vagas com benefícios diversos, como seguro de vida, auxílio fretado e café da manhã. Confira as vagas disponíveis pela AGC!

AGC Vidros abriu diversas vagas de emprego pelo país

A AGC Vidros, empresa de referência global, atua com liderança em seu setor. A companhia se destaca na produção de vidros de diferentes tipos. Alguns dos modelos são os vidros planos, para automóveis, displays, equipamentos eletrônicos, química e energia.

Com as novas oportunidades de emprego na AGC, profissionais necessitam cumprir alguns requisitos obrigatórios para se eleger. Um desses requisitos é residir na região de atuação indicada na vaga. Por outro lado, também há benefícios para os colaboradores, como desconto em produtos e cooperativa de crédito.

Veja a lista de vagas disponíveis:

Engenheiro Júnior/Trainee em Processos Guaratinguetá);

Supervisor de Produção Float (Guaratinguetá);

Estágio em Engenharia (Guaratinguetá);

Engenheiro Júnior de Dados (Guaratinguetá);

Almoxarife I Júnior/Trainee (Piracicaba).

As oportunidades geram inúmeros benefícios. Contudo, é muito importante que o candidato busque as informações específicas sobre cada chance empregatícias, a fim de sanar dúvidas. Todas elas estão disponíveis diretamente no site de inscrição.

Como se candidatar

Para concorrer a um cargo na AGC Vidros, o profissional necessita se atentar a algumas informações básicas para o processo. O cidadão deve entrar no site de participação e selecionar o cargo desejado, clicando em Candidatar-se em seguida.

