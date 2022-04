Agenda Cultural: confira programação de eventos em Salvador de 18 a 24 de abril

Foto: Diego Trindade/Reprodução/Instagram

Segunda-feira é o dia perfeito para ficar por dentro de tudo que vai rolar na semana e já se programar para curtir Salvador ao máximo. Para que você não tenha dores de cabeça com isso, o iBahia preparou uma agenda cultural completa, com destaque especial para o CarnaSal – veja detalhes abaixo.

Confira os principais eventos que acontecem na capital baiana de 18 a 24 de abril:





SEGUNDA-FEIRA, 18 DE ABRIL

Até a última atualização dessa matéria, ainda não há eventos.



TERÇA-FEIRA, 19 DE ABRIL

Até a última atualização dessa matéria, ainda não há eventos.



QUARTA-FEIRA, 20 DE ABRIL

Motherfunk! – Shows de Davi Kneip, Gabriela Nilo Telefunksoul e mais

Na quarta-feira (20), véspera de feriado, o Motherfunk! traz, a partir das 20h, atrações como Mavi Duque, Telefunksoul, Davi Kneip, Gabriela Nilo e LA.

Quando? Quarta-feira (20), a partir das 20h

Onde? Hype, Vila dos Namorados

Quanto? R$ 35 (lote promocional); Ingressos no Sympla



QUINTA-FEIRA, 21 DE ABRIL



CarnaSal – Shows de Carlinhos Brown, Parangolé, Saulo e mais

O CarnaSal propõe três dias de folia com grandes atrações entre 21 e 23 de abril. Na quinta-feira (21), o evento recebe Carlinhos Brown, Parangolé, Babado Novo, Saulo, Lincoln e Jau.

Quando? Quinta-feira (21), a partir das 15h

Onde? WET, Av. Paralela

Quanto? Ingressos a partir de R$ 120; Vendas no BoraTickets

SEXTA-FEIRA, 22 DE ABRIL

CarnaSal – Shows de Timbalada, Léo Santana, Durval Lelys e mais

O CarnaSal propõe três dias de folia com grandes atrações entre 21 e 23 de abril. Na sexta-feira (22), o evento recebe Timbalada, Durval Lelys, Léo Santana, Tuca Fernandes, Filhos de Jorge e Rafa e Pipo Marques.

Quando? Sexta-feira (22), a partir das 15h

Onde? WET, Av. Paralela

Quanto? Ingressos a partir de R$ 120; Vendas no BoraTickets

Baile do LM – Shows de Menor MC, Lucca e Dj Navi

O Baile do LM apresenta, na sexta-feira (22), a partir das 20h, Menor MC, Lucca e Dj Navi.



Quando? Sexta-feira (22), a partir das 20h

Onde? Hype Bar, na Vila dos Namorados

Quanto? R$ 40 (1º lote); Ingressos no Sympla

A terceira edição da Festa 909 acontece, na sexta-feira (22), às 23h, com muita música eletrônica no Bombar.

Quando? Sexta-feira (22), às 23h

Onde? Bombar, Rio Vermelho

Quanto? R$ 35; Ingressos no Sympla



SÁBADO, 23 DE ABRIL



CarnaSal – Shows de Bell Marques, Psirico, Olodum e mais

O CarnaSal propõe três dias de folia com grandes atrações entre 21 e 23 de abril. No sábado (23), o evento recebe Bell Marques, Psirico, Peixe, Olodum e Banda Eva.

Quando? Sábado (23), a partir das 15h

Onde? WET, Av. Paralela

Quanto? Ingressos a partir de R$ 130; Vendas no BoraTickets



DOMINGO, 24 DE ABRIL

Canto Sessions – Rachel Reis

A cantora baiana Rachel Reis traz, no domingo (24), o seu som com referências pop, do afrobeat e da MPB para o Canto Sessions.

Quando? Domingo (24), às 17h

Onde? Canto Rooftop – Travessa Prudente de Moraes, 65 – Rio Vermelho – Salvador

Quanto? R$ 60; Ingressos no Sympla

Lançamento do DVD “Pagodinho do Katulê”

A banda Katulê lança, no domingo (24), o seu mais novo DVD, no Zomo Zone Salvador.

Quando? Domingo (24), às 14h

Onde? Zomo Zone Salvador

Quanto? R$ 70 (2º lote); Ingressos no Sympla

OUTROS EVENTOS

O Parque do Garfield chega de forma inédita em Salvador, no Shopping Paralela. Com cenário, atrações e atividades do gato laranja e divertido, crianças a partir dos 2 anos têm acesso a cama elástica, carrossel, giro radical, escorregadores e tobogãs.

Quando? Até a sexta-feira (8); das 9h às 22h

Onde? Shopping Paralela, praça de eventos 1, piso L1

Quanto? A partir de R$ 25,00 (por 15 minutos). Menores de 4 anos de idade precisam estar acompanhados do responsável (acompanhante não paga) e pessoa com deficiência paga meia-entrada.

Estação Turma da Mônica

A Estação Turma da Mônica Salvador (ETM Salvador), parque temático que conta com um espaço de 1.400 m² e muitas atrações para a criançada, está em funcionamento de segunda a domingo, no Shopping Paralela.

Quando? De segunda a sexta, das 13h às 21h; sábado, das 9h às 21h; e domingo, das 12h às 21h

Onde? Shopping Paralela, piso L2, próximo à praça de alimentação

Quanto? Meia entrada para crianças: 1h – R$ 79 / 2h – R$ 99 / 3h – R$ 119; Entrada promocional para acompanhantes: 1h – R$ 39,50 / 2h – R$ 49,50 / 3h – R$ 59,50

Exposição Virtual “PRESENTE – Ritos de Afirmação”, por LUI

O multiartista Luiz Antônio Sena Jr. ou LUI, como é conhecido no cenário musical, apresenta a exposição “PRESENTE – Ritos de Afirmação” com 24 obras que podem ser acessadas gratuitamente no link.

