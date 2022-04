Agentes Penitenciários fazem protesto e bloqueiam via do Complexo da Mata Escura

Foto: Reprodução/TV Bahia



Os agentes penitenciários de Salvador fazem, na manhã desta segunda-feira (11), um protesto na frente do Complexo da Mata Escura, em Salvador. De acordo com informações da TV Bahia, o grupo bloqueia parte da via e reivindica reajustes salariais.

O protesto começou por volta das 06 horas, mas não há alteração no atendimento dentro do presídio. Para a categoria focada no monitoramento de ressocialização, a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) não apresenta reajustes há 5 anos. Em nota, a instituição informou que a “pauta deve ser encaminhada a Governadoria. Como supracitado, o atendimento e o trabalho nas unidades prisionais não foi afetados.”



