Agerba anuncia reajuste de 400% nas taxas para travessias marítimas; veja novos valores

Foto: Divulgação



A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) anunciou novos valores para as taxas de embarque das escunas, que fazem viagens para Morro de São Paulo, em Cairu, e passeios para as ilhas da Baía de Todos-os-Santos. De acordo com informações do G1 Bahia, o reajuste é de quase 400% e já entra em vigor a partir deste sábado (2).

A tarifa é referente utilização de terminal – conhecida como Tute. A agerba informou que o preço subiu porque a categoria do transporte mudou e passou a ser considerado serviço turístico, não transporte de uso diário. O órgão explicou que a viagem de catamarã de Salvador para Morro de São Paulo e para as ilhas é, na maioria das vezes, esporádicas, portanto, não deve participar de um subsídio cruzado que abrange o preço das lanchas da travessia Salvador-Mar Grande – considerada transporte de uso diário.

Com a alta, as tarifas de embarque para Morro de São Paulo passam a custar R$ 90, caso o Terminal Náutico da Bahia seja utilizado. No caso das escunas de passeio às ilhas, o salto é de R$2,20 para R$10,90.

Os operadores das escunas não ficaram satisfeitos com a mudança. Atualmente, os valores dos serviços são de R$ 122 nas viagens para Morro de São Paulo e R$ 80 nos passeios às ilhas. Em forma de protesto, neste sábado, os transportadores fazem o embarque e desembarque de passageiros na rampa do Mercado Modelo, para não pagar as novas taxas.

Na terça-feira (5), a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) deve se reunir com a Agerba, para discutir o preço das tarifas turísticas. O horário e local não foram divulgados.

Leia mais sobre Bahia no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias