‘Aglomera’: Carlinhos Brown lança música nova no CarnaSal

Foto: @mottaphottos

É claro que Carlinhos Brown faria algo de diferente no primeiro dia do CarnaSal! O cacique do Candeal, bairro de Salvador, preparou uma música para ser lançada especialmente nesta quinta-feira (21). Foliões presentes no Wet poderão aproveitar o novo hit “Aglomera”, do técnico do ‘The Voice Brasil’, em primeira mão.