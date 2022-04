Agraer abre concurso com 92 vagas

A Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) do Mato Grosso do Sul acabou de divulgar um edital para concurso público! Assim, este irá contar com 92 vagas para entrada imediata em vários cargos.

Tratam-se, então, de oportunidades para diferentes níveis de formação, seja para médio ou superior.

Desse modo, os candidatos que estiverem de acordo com as regras da seleção poderão se inscrever até o dia 02 de maio.

Veja também: Funsau MS autoriza concurso com 276 vagas

Confira, abaixo, como será o certame.

Quais serão os cargos da seleção para a Agraer?

O edital da Agraer terá 92 vagas para diferentes cargos, quais sejam os de:

Gestor de desenvolvimento rural, com uma carga de 40 horas semanais e remuneração de R$ 6.655,05.

Este profissional, portanto, exige que o candidato tenha formação em uma das seguintes graduações: Zootecnia; Engenharia de agrimensura; Engenharia cartográfica; Medicina veterinária; Engenharia civil; Engenharia agronômica. .

Além disso, o concurso também conta com o cargo de:

Gestor sócio-organizacional rural, com 40 horas semanais com remuneração de R$ 6.655,05.

Portanto, estarão aptos a concorrer a esta vaga aqueles com ao menos uma das seguintes graduações: Administração; Administração rural; Ciências contábeis; Engenharia da computação; Jornalismo; Economia doméstica; Nutrição; Serviço social.

Indo adiante, então, também haverão vagas para:

Técnico de desenvolvimento rural, com 40 horas semanais com remuneração de R$ 2.900,22;

Desse modo, estarão aptos a concorrer a esta vaga, interessados que cumpram os seguintes requisitos:

Curso de nível técnico de Técnico em Agropecuária ou de Técnico em Agricultura, ou curso de ensino médio profissionalizante de Técnico Agropecuário Técnico em Agropecuária ou de Técnico em Agricultura;

Curso de nível técnico de Técnico de Laboratório, ou curso de ensino médio profissionalizante de Técnico de Laboratório.

Ademais, ainda, haverão vagas para:

Agente de serviços sócio-organizacionais: 40 horas semanais com remuneração de R$ 2.645,65.

Para concorrer a esta vaga o interessado deverá possuir o ensino médio completo.

Por fim, ainda haverão vagas para o cargo de Pesquisador, o qual possui exigências mais específicas.

Pesquisador

Este, então, trabalha 40 horas semanais e possui remuneração de R$ 6.655,05.

Nesse sentido, é necessário ter:

Curso de ensino superior em nível de graduação em Engenharia Agronômica, com acréscimo de título de mestrado, doutorado ou pós-doutorado em Agronomia, ou outras áreas relacionadas, com área de concentração em Fruticultura Tropical, com mais de três anos de experiência na função;

Curso de ensino superior em nível de graduação em Engenharia Agronômica, acrescido de titulação de mestrado, doutorado ou pós-doutorado em Agronomia, ou áreas afins, com área de concentração em Olericultura, com mais de três anos de experiência na função;

Graduação em Engenharia Agronômica, acrescido de titulação de mestrado, doutorado ou pós-doutorado em Agronomia, ou áreas afins, com área de concentração em Cultura da Mandioca, com mais de três anos de experiência na função;

Curso de ensino superior em nível de graduação em Engenharia Agronômica, acrescido de titulação de mestrado, doutorado ou pós-doutorado em Agronomia, ou áreas afins, com área de concentração em Melhoramento de Plantas, com mais de três anos de experiência na função;

Graduação em Engenharia Agronômica ou em Engenharia Florestal, acrescido de titulação de mestrado, doutorado ou pós-doutorado em Agronomia, ou áreas afins, com área de concentração em Silvicultura, com mais de três anos de experiência na função;

Curso de ensino superior em nível de graduação em Medicina Veterinária, acrescido de titulação de mestrado, doutorado ou pós-doutorado em Ciência Animal, ou áreas afins, com área de concentração em Bovinocultura do Leite, com mais de três anos de experiência na função.

Qual será a quantidade de vagas para cada cargo?

De todas as 92 vagas do concurso, cada cargo da Agraer contará com:



Gestor de Desenvolvimento Rural: 33 vagas, isto é, sendo 23 para ampla concorrência, 07 para pessoas negras, 01 para pessoas indígenas e 02 para pessoas com deficiência;

33 vagas, isto é, sendo 23 para ampla concorrência, 07 para pessoas negras, 01 para pessoas indígenas e 02 para pessoas com deficiência; Pesquisador: 06 vagas, ou seja, sendo 05 para ampla concorrência e 01 para pessoas negras;

06 vagas, ou seja, sendo 05 para ampla concorrência e 01 para pessoas negras; Gestor Sócio-Organizacional Rural: 10 vagas, isto é, sendo 07 para ampla concorrência e 02 para pessoas negras;

10 vagas, isto é, sendo 07 para ampla concorrência e 02 para pessoas negras; Técnico de Desenvolvimento Rural: 26 vagas, sendo 19 para ampla concorrência, 05 para pessoas negras, 01 para pessoas indígenas e 01 para pessoas com deficiência;

26 vagas, sendo 19 para ampla concorrência, 05 para pessoas negras, 01 para pessoas indígenas e 01 para pessoas com deficiência; Agente de Serviços Sócio-Organizacionais: 17 vagas, ou seja, sendo 12 para ampla concorrência, 03 para pessoas negras, 01 para pessoas indígenas e 01 para pessoas com deficiência.

Veja também: MPC SC define Banca Examinadora de concurso

Desse modo, de acordo com a Comissão Organizadora do concurso, as lotações serão em:

Campo Grande;

Coxim;

Nova Andradina;

Novo Horizonte do Sul;

São Gabriel do Oeste;

Sidrolândia;

Três Lagoas.

Como realizar a inscrição?

As inscrições para o concurso da Agraer MS já se encontram abertas.

Dessa forma, é possível proceder com a inscrição até o próximo dia 02 de maio. Assim, aqueles que desejam fazê-lo devem:

Primeiramente, acessar o site oficial do Idecan, banca responsável pelo processo seletivo.

Assim, é necessário clicar em “INSCRIÇÃO ON-LINE”.

Então, o candidato deverá proceder com o cadastro e preenchimento do formulário de inscrição com suas informações.

No entanto, é importante que o candidato esteja ciente de todos os dados do edital antes de prosseguir.

Por fim, é necessário pagar a taxa de inscrição.

Nesse sentido, o certame possui as seguintes taxas:



R$ 113,32 para os cargos de nível médio;

R$ 181,32 para os cargos de nível superior.

Como será o processo seletivo da Agraer?

O concurso da Agraer contará somente com duas etapas seletivas, isto é:

Prova objetiva , para todos os cargos.

, para todos os cargos. Prova de títulos, para os cargos do nível superior.

Assim, as provas objetivas serão realizadas no dia 22 de maio para todos os cargos, com caráter classificatório e eliminatório.

Ademais, esta terá a duração de quatro horas, com aplicação em dois turnos, sendo divididas da seguinte maneira:



Turno da manhã: se destina aos cargos de Técnico de Desenvolvimento Rural e de Agente de Serviços Sócio-Organizacionais;

Turno da tarde: para os cargos de Gestor de Desenvolvimento Rural, Pesquisador e Gestor Sócio-Organizacional Rural.

Veja também: INDEA MT abre período de inscrições de Concurso

As provas para o nível superior, portanto, contarão com 80 questões, já as de nível médio terão 60 questões. Desse modo, cada tipo de formação irá exigir um conteúdo programático diferente. Portanto, recomenda-se que o candidato confira no edital, de forma detalhada, todas as matérias e assunto que lhe serão exigidos.