Agricultores recebem apoio da Prefeitura de Penedo para trabalho no campo

Matéria atualizada às 15h07

O apoio ao agricultor em Penedo é ação permanente do governo Ronaldo Lopes que mobiliza equipes da Educação, Saúde e Serviços Públicos, mas principalmente a Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada).

A pasta administrada por Manoel Messias Lima (Messias da Filó) atua diretamente com a agricultura familiar, apoiando a produção, o escoamento e a comercialização do que é produzido no campo.

Os resultados são incontestáveis. Hoje, o pequeno produtor rural vende diretamente para os consumidores e fornece alimentos, com garantia de compra, para escolas.

Somente através da Secretaria de Educação, 55% dos recursos disponíveis para aquisição de itens da merenda escolar são da agricultura familiar penedense.

O percentual alcançado em 2021 – primeiro ano da gestão Crescendo Com Seu Povo – injetou mais de R$ 440.000,00 no meio rural, feito inédito na história de Penedo.

Preparo de solo

O trabalho no campo tem ainda a parceria da Emater Alagoas; orientação para incentivo à piscicultura, suinocultura, bovinocultura de leite e maquinário disponível para preparo do solo.

“Nós estamos com trator disponível para o agricultor familiar. Basta solicitar na Semada, informando a quantidade de horas que necessita que a gente atende, conforme a demanda que define nossa programação”, explica Manoel Messias.

Com a roça arada, os produtores podem iniciar o plantio, aproveitando o início do período de chuvas para um novo ciclo de produção, inclusive com sementes doadas pela Seagri Alagoas.

Sementes

Quem se regularizou para inclusão no Planta Alagoas, programa desenvolvido no governo Renan Filho, está no aguardo do repasse das sementes de feijão de corda, feijão de arranca, arroz, milho e sorgo (uma variedade de capim).

De acordo com o técnico em agronegócio Genildo Gomes, Diretor do Departamento de Projetos e Assistência Técnica da SEMADA, a parceria entre as pastas municipal e estadual que lidam diretamente o agricultor disponibiliza mais de 6 mil quilos de sementes, e não toneladas, como informado anteriormente por equívoco.

“O nosso compromisso é com o trabalhador rural de Penedo, com a nossa agricultura familiar. Já conseguimos melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que colocam alimentos em nossa mesa e vamos continuar trabalhando, com fé em Deus e o apoio do Prefeito Ronaldo Lopes”, afirma o Secretário Manoel Messias.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Débora Alves/Assessoria SEMADA