‘Ainda não se lembra do acidente’, diz irmão de ex-BBB Rodrigo Mussi

Diogo Mussi, irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi, atualizou o estado de saúde do administrador, que na última quarta-feira (20) deixou a UTI do Hospital das Clínicas em São Paulo.

Em entrevista ao ‘Encontro’, Diogo contou que o ex-BBB já é considerado um paciente fora de risco, porém, entre as sequelas do grave acidente de carro está a perda de memória recente. Rodrigo não se lembra de muitas coisas dos últimos meses, entre eles o acidente e alguns de seus momentos no reality show.

“E hoje ele está fora de risco, recebeu alta da UTI, saiu um mundo das costas da gente. O Rodrigo está mais lúcido, ontem conversei com ele por câmera, ele está entendendo melhor onde está e o que está acontecendo, ele ainda não se lembra do acidente. Hoje ele está um pouco mais confuso do que ontem, mas essas oscilações são completamente naturais”, afirmou.

Para o programa global, Diogo afirmou que a família sempre acreditou na recuperação de Rodrigo. O quadro do ex-BBB chegou a ser considerado um milagre pelos médicos que atuaram no caso.

“A gente nunca deixou de acreditar que ele ia ficar bom, ia ficar bem. A gente sempre acreditou que ele ia sair dessa e a recuperação dele está sendo milagrosa”.

Fora da UTI, o ex-BBB já se mostra mais comunicativo e chegou a conhecer o sobrinho recém-nascido por meio de uma ligação de vídeo. “Ele arregalou o olho e falou: Caramba”, relatou Diogo.

Rodrigo passará por fisioterapia e tratamentos com fonoaudióloga durante seu período no hospital para poder se recuperar do acidente.

