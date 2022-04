AkzoNobel oferece vagas de estágio em diversas áreas

A AkzoNobel, uma das líderes mundiais no fornecimento de tintas e serviços para os mercados de repintura automotiva, veículos comerciais, pintura automotiva para plásticos (OEM) e revestimentos aeroespaciais (OEM), está oferecendo vagas de estágio em diversas áreas para estudantes do ensino superior.

As chances integram o Programa de Estágio AkzoNobel 2022, que ampliou recentemente o número de postos disponíveis: agora, são 20 posições para diversas áreas de atuação na multinacional holandesa. Para concorrer a qualquer uma delas, basta estar matriculado nos cursos de graduação de Administração, Economia, Direito, Contabilidade, Química, Engenharias, Marketing, Publicidade e Propaganda ou áreas correlatas, com formação prevista para julho de 2024.

É importante, ainda, ter conhecimento intermediário no pacote Office, bem como disponibilidade para estagiar 30 horas semanais, das 8h às 15h ou das 9h às 16h, de forma presencial. Segundo a empresa, há oportunidades em diferentes unidades da empresa, dentre elas aquelas localizadas em Mauá (SP), Santo André (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Paulo (SP), São Roque (SP) ou Recife (PE).

Os contratados receberão bolsa auxílio compatível com o mercado e terão direito a:

13ª bolsa auxílio no fim do ano (condicionada à ausência de “DPs” na faculdade);

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Restaurante no local ou vale refeição;

Ônibus fretado ou vale transporte ou estacionamento no local;

Seguro de vida;

Programa de Apoio ao Empregado;

Compra de tintas decorativas com desconto;

Programa de Desenvolvimento Estruturado;

Cesta de Natal no final do ano; e

Acesso ao Gympass.

Com duração de até dois anos, o programa visa o desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens talentos. Para tanto, durante esse período, o estagiário terá contato com os mais diversos departamentos e unidades da companhia no Brasil e no exterior, além de receber treinamos de competências. Ao fim do programa, ele deverá elaborar e implementar um projeto estratégico para a companhia.

Como se inscrever

Os interessados poderão se candidatar até o fia 30 de abril pelo site https://www.vagas.com.br/vagas/v2358823/programa-de-estagio-2022. O processo seletivo será dividido em etapas e inclui triagem inicial, dinâmica de grupo online e painel com gestores. A previsão é de que os estagiários selecionados iniciem o programa no mês de agosto.