Alagoinhas: agendamento de perícias para gratuidade de PCD começa dia 25

A prefeitura de Alagoinhas, cidade que fica a cerca de 126 quilômetros de Salvador, dará início aos agendamentos de perícias médicas para emissão do cartão de gratuidade para pessoas com deficiência. O documento permite acesso ao transporte coletivo da cidade.

O agendamento poderá ser feito a partir do dia 25 abril, sempre de segunda a sexta, das 8h às 15h, por atendimento online – por meio do Whatsapp (75) 3423-2283 – e também de maneira presencial – na sede da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito.

As perícias médicas serão realizadas semanalmente, sempre as quartas-feiras, na UPA de Santa Terezinha. Para a marcação é necessário apresentar o RG, comprovante de residência, cartão do SUS e relatório médico atualizado (com no máximo seis meses).

