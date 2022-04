Alba aprova reajuste salarial de professores da rede estadual; saiba mais

Foto: Vaner Casaes/Alba A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, por unanimidade, o aumento salarial de professores da rede estadual, do ensino fundamental e médio. O reajuste pode chegar a 16%. As informações são do g1 Bahia.

A votação ocorreu na tarde deste sábado (2), em uma sessão extraordinária mista – presencial e remota – e foi comandada pelo presidente da Casa, o deputado Adolfo Menezes.

O projeto de Lei (PL) nº 24.464/2022 reajusta os vencimentos de professor e coordenador pedagógico do ensino fundamental e médio do magistério público estadual, nos regimes de 20 e de 40 horas semanais, adequando à Lei do piso, aprovada pelo Congresso Nacional.

No entanto, por meio de nota, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado da Bahia (APLB) afirmou que não concorda com a proposta. Segundo a entidade, a decisão divide a categoria. Foto: Divulgação/Alba

Ainda em nota, o Sindicato afirma que a proposta ajusta apenas o salário de quem estava abaixo do piso, e exclui “milhares de aposentados e ativos que estão fora da tabela, aqueles enquadrados em P1 e P2, E1 e E2, ativos e inativos”.