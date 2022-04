‘Além da Ilusão’: Isadora põe ponto final em noivado com Joaquim após descobrir armação

Isadora (Larissa Manoela) vai colocar um ponto final no seu noivado com Joaquim (Danilo Mesquita). Nos próximos capítulos de ‘Além da Ilusão’, a protagonista vai descobrir que o namoro de Davi/Rafael (Rafael Vitti) e Olívia (Debora Ozório) é uma verdadeira farsa.

De acordo com informações do portal “Notícia da TV”, Dorinha dirá que não aguenta mais o filho de Úrsula (Bárbara Paz). As cenas devem ir ao ar na próxima sexta-feira (8).