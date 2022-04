Além da Ilusão: Matias tenta estuprar Violeta e Heloísa toma atitude inesperada

Tudo começará após o vilão dar de cara com a esposa se arrumando para ir até um leilão. “Não quero que saia hoje”, soltará ele. Ela explicará que já havia firmado compromisso para ir até o evento, mas ele não terá paciência com a explicação.

“Sabe há quanto tempo não ficamos juntos? Eu sinto sua falta. É minha esposa”, dirá ao puxar a mulher pela cintura. “Mas será o Benedito? Que bicho te mordeu? Me deixa. Vai amassar meu vestido”, soltará Violeta estranhando o comportamento do marido.

Após isso, o assassino de Elisa (Larissa Manoela) partirá para cima da mulher: “Hoje você vai ficar aqui comigo, de chamego. Sei que não tenho sido um bom marido, não tenho dado o carinho que você merece”. “Não, Matias, me solta! Hoje não! Para! […] Me larga, você está me machucando!”, gritará ela.