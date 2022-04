Além da Ilusão: Rafael é intimado por Isadora após jogada de mestre de Joaquim

Joaquim (Danilo Mesquita) não sairá por baixo após ser largado por Isadora (Larissa Manoela). O personagem fará uma jogada de mestre para desmascarar seu rival, Davi/Rafael (Rafael Vitti), após a amada escolher ficar com ele.

Na trama, o vilão irá fingir estar feliz com a escolha da amada, mas por trás estará arquitetando um plano para derrubar Davi/Rafael. A sugestão feita pelo personagem será de fazer Isadora conhecer alguém do passado do rapaz.