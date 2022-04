‘Além da Ilusão’: Úrsula deixa Violeta de cabelo em pé com prova de traição; saiba qual

Foto: Reprodução/Globo

Nos próximos capítulos de ‘Além da Ilusão’, novela das 18h da Globo, Úrsula (Bárbara Paz) tocará o terror ao encontrar uma prova de traição de Violeta (Malu Galli). A vilã surgirá com o broche esquecido pela arqui-inimiga no quarto de Eugênio (Marcello Novaes), deixado do cômodo após a primeira transa dos dois.

A governanta não terá êxito ao tentar convencer Matias (Antonio Calloni) contra a companheira. De primeira, a dona da fazenda Camargo até tentará encerrar o caso com o amante, após o marido surtar novamente e agredi-lo.

Assim que a empresária estiver prestes a sair, a governanta aparecerá e baterá na porta. Preocupada com o flagra, a poderosa se esconderá embaixo da cama para não ser vista. Com isso, o seu broche cairá sem que ela perceba.

Mais tarde, a mãe de Joaquim (Danilo Mesquita) se deparará com a joia deixada para trás pela amante do patrão, ligará os pontos e concluirá que Eugênio e Violeta estão se relacionando. Espumando de ódio, a víbora guardará o acessório.

Úrsula utilizará o broche como uma prova de infidelidade, perfeita para causar uma pressão psicológica com a rival. Nas cenas previstas para a próxima segunda-feira (18), a malvada aparecerá em frente à Violeta com o broche, o que deixará a executiva desesperada.

Leia mais sobre Novelas no iBahia.com e siga o portal no Google notícias