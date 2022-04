Além de Luciano: saiba quais outros ex-BBBs estão vendendo conteúdo adulto no OnlyFans

Francine Piaia: tímida no BBB 9, Fran surpreendeu ao fazer a carreira no OnlyFans. A sister teve conteúdos vazados nos últimos dias e afirmou que irá entrar com um processo contra os responsáveis pela quebra de confidencialidade.

Angélica Martins: conhecida como Morango, a ex-BBB 10 divulga seus clicks sensuais pela plataforma e já tem mais de 3,5 mil likes no OnlyFans.

Lucas Gallina: um dos vilões da 20ª edição, Lucas também aderiu ao site e cobra R$ 199 pelo conteúdo picante.

Foto: Reprodução / Instagram

Maria: antes mesmo de Luciano entrar no mundo do OnlyFans, o BBB 22 já tinha sua primeira representante no site de conteúdo adulto. A atriz faturou com a conta antes de entrar no BBB e tinha dado uma pausa no conteúdo, mas após sua expulsão do programa, decidiu voltar.

Jaque Khury: ex-BBB 10 já recebeu título de musa do OnlyFans. Em entrevista, a bela revelou que chegou a receber R$ 80 mil com suas fotos na plataforma.