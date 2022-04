Alexandre Peixe convida André Lellis para Axézin Praia do Forte; confira evento

Fotos: Divulgação

Alexandre Peixe apresenta, no sábado (23), mais uma edição do Axézin Praia do Forte, no Tivoli Ecoresort. Desta vez, o homenageado do evento é o cantor e compositor André Lellis. O artista, que comandou o bloco Me Ama durante 12 anos no Carnaval de Salvador, traz as canções “Desejo de Amar”, composição de Alex Góes e “Amor de Fé”, do próprio André Lellis.

Os ingressos para o Axézin ainda estão à venda no Sympla, Bora Tickets ou PIX através do WhatsApp (71) 99105-6817.

Axézin Praia do Forte

Onde: Tivoli Ecoresort

Endereço: Avenida do Farol – Praia do Forte – Bahia

Quando: 23 de abril, a partir de 17 horas

Vendas: Sympla, Bora Tickets ou PIX através do WhatsApp (71) 99105-6817

Informações: (71) 99983-7070

