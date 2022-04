Alexandre Pires e Seu Jorge se unem no show ‘Irmãos’ em Salvador; confira detalhes

Foto: Divulgação

Os cantores Alexandre Pires e Seu Jorge se juntam e apresentam, no dia 16 de julho (sábado), o show “Irmãos”. O evento, que acontece no WET Salvador, conta com três espaços: arena, área vip e um camarote open bar com Whisky 8 anos, vodka importa, cerveja, refrigerante e água.

Os ingressos começam a ser vendidos nesta segunda (4) sem taxa e pode ser dividido em até 3x, sem juros no cartão, na loja Bora Tickets ou através do site.

Show ‘IRMÃOS’ – Alexandre Pires e Seu Jorge

Data : 16 de julho

: 16 de julho Local : WET SALVADOR

: WET SALVADOR Ingressos (1º Lote) :

: Arena : 60,00

: 60,00 Área Vip : 160,00

: 160,00 Open Bar : 230,00

: 230,00 Vendas : Na Loja Bora Tickets 2o piso do Shopping da Bahia (sem taxa) até 3x sem juros no cartão, na Loja do Pida no 1º piso Salvador Shopping ou através do site.

