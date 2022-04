Almofadas são itens versáteis de decoração; saiba como usá-las

As almofadas são um dos itens mais versáteis da decoração e ajudam a dar personalidade para os ambientes da casa. Elas têm a vantagem de poderem receber facilmente uma roupagem diferente, atualizando o conceito do cômodo sem muito esforço. O mais comum é vê-las sobre o sofá e a poltrona, mas elas também podem levar aconchego a varandas e camas ou ainda protagonizar um cantinho de relaxamento.

Por se tratar de um acessório, as almofadas permitem um toque de ousadia quando o assunto é cor, sendo uma forma rápida de levar vida para ambientes mais sóbrios ou com base neutra. Tons mais vibrantes, que nem sempre ficariam bons em paredes, podem fazer uma composição descontraída com almofadas.