Aluguel Social abre matrículas em cidades de Goiás

O programa Pra Ter Onde Morar, benefício de Aluguel Social do estado de Goiás está com suas inscrições abertas. Assim, os moradores das cidades de Aragôiania e Anicuns poderão solicitar a quantia.

Com coordenação da Agência Goiana de Habitação (Agehab), o benefício oferta um total de 250 cotas para os dois municípios. Isto é, sendo:

100 para a cidade de Aragôiania.

150 para Anicuns.

Desse modo, através do portal oficial da Agehab, os cidadãos podem acessar o edital com todas as informações e critérios de participação do programa social.

Os recursos ao Aluguel Social são provenientes do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege). Este, então, é coordenado pelo Gabinete de Políticas Sociais que integra o programa Goiás Social.

Atualmente, o auxílio possui o valor de R$ 350, com depósitos durante o período de 18 meses. Nesse sentido, o objetivo da gestão é que o benefício chegue a pelo menos 30 mil famílias residentes no estado de Goiás.

A medida se mostra importante ao passo que o preço do aluguel vem crescendo no país.

O que é o programa de Aluguel Social?

O Aluguel Social fornece uma ajuda financeira a famílias em situação de vulnerabilidade no momento do pagamento de aluguel.

Nesse sentido, Pedro Sales, presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), comentou sobre a expansão do benefício.

“O lar é a garantia da segurança de toda a família. É onde as crianças se desenvolvem, lugar de descanso depois da jornada de trabalho e também o local em que cuidamos dos nossos idosos. Aumentar o número de famílias atendidas pelo benefício é prova da sensibilidade do governador Ronaldo Caiado, que tem como missão cuidar dos goianos”, destaca Sales.

Dessa forma, com formalização em novembro de 2021, o programa contempla um total de 45 municípios.

Além disso, de acordo com o presidente da Agehab, a assistência, seja de maneira parcial ou integral, com a despesa do aluguel representa uma melhora da moradia dos beneficiários.

“Temos relatos de pessoas que, com o auxílio, procuraram casas um pouco melhores para morar, outros que, com o dinheiro que economizaram, estão melhorando a alimentação dos filhos. Há ainda aqueles que estão guardando o dinheiro ou se capacitando para melhorar a renda. É muito gratificante saber que estamos chegando nas famílias que realmente precisam e ajudando a melhorar suas vidas”, frisa Sales.

Como receber o Aluguel Social?

Aqueles que desejam participar do benefício deverão estar atentos às regras do programa.

Assim, além de conferir todos os critérios de acesso ao Aluguel Social, os beneficiários também preencher seus dados de forma correta no momento de inscrição no programa. Isto é, tendo em vista que informações erradas podem impedir a participação e a candidatura ao benefício.

Veja também: Câmara dos Deputados debate Auxílio Aluguel nacional

Logo após a inscrição, portanto, as equipes da Agehab ficarão responsáveis por analisar cada processo de candidatura. Assim, aceitarão ou não a inscrição de acordo com os critérios do programa. A próxima fase é a de envio de toda a documentação que comprove a condição do beneficiário.

Quais são os requisitos básicos?

De acordo com a coordenação do benefício, as famílias devem cumprir com certos requisitos básicos para ter acesso ao programa. Isto é, quais sejam:

Estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico;

Ser maior de 18 anos ou emancipado;

Residir no município do aluguel por pelo menos 03 anos.

Além disso, os casos prioritários serão de:



Famílias e pessoas que se encontrem em situação de vulnerabilidade socioeconômica;

Estudantes da Universidade Estadual de Goiás (UEG);

Beneficiários que fazem parte do programa Universitário do Bem (ProBem);

Idoso em condição de vulnerabilidade e vítimas de violência doméstica.

Portanto, aqueles que se encontram em uma das situações acima serão chamados primeiro.

Programa também conta com critérios específicos

Segundo a Agehab, o benefício também possui requisitos específicos, ou seja, a fim de participar do programa Aluguel Social o cidadão deverá se enquadrar em, pelo menos, uma das situações seguintes:



Se encontrar em situação de moradia improvisada;

Ter perdido o financiamento imobiliário em razão do não pagamento das parcelas;

Usar valor igual ou superior a 50% da renda ao custeio de aluguel ou estar com 75% da renda comprometida com endividamento;

Ser portador de deficiência ou possuir algum membro de seu grupo familiar acometido por alguma deficiência;

Vítima de violência doméstica e familiar ou assistida por medida protetiva ;

; Família monoparental (somente pai ou mãe);

Idoso, ou seja, com 65 anos ou mais;

Estudante universitário da UEG ou beneficiário do ProBem (além disso, é necessário ter frequência mínima de 75%);

Ter renda familiar comprometida com dívidas formais, se comprovando a partir de pesquisa o SPC/SERASA;

Ser destinatário que solicitou doação de imóvel de programa habitacional no Estado de Goiás com pedido pendente de apreciação;

Estar em programas sociais do Estado de Goiás.

Assim, os cidadãos que se encontram nessas situações poderão participar da medida.

Programa Pra Ter Onde Morar alcança 13 mil famílias

Durante a 4ª edição do Mutirão Governo de Goiás, no Jardim Abaporu, a Agehab confirmou que o benefício Pra Ter Onde Morar chegou à marca de 13 mil famílias. Portanto, já são milhares de cidadãos que se beneficiam do Aluguel Social.

No decorrer do evento, então, a agência convocou mil moradores de Goiânia para receber o cartão do benefício.

Veja também: Petrópolis terá Auxílio Aluguel maior e Supera RJ cumulativo

Além disso, o presidente da agência também falou sobre a próxima meta do programa.

“A marca de 13 mil famílias alcançadas mostra o acerto e o sucesso deste programa. Nós queremos dobrar ainda esta capacidade de atendimento. É uma coisa calculada. Sabemos da necessidade, do déficit habitacional”, frisou o presidente da Agehab, Pedro Sales durante o evento.

Programa Pra Ter Onde Morar

O programa Pra Ter Onde Morar, faz parte de uma ação do Governo do Estado de Goiás. Assim, possui como principal objetivo realizar o repasse de R$ 350 mensais para o cidadão que se encontre em condição de vulnerabilidade social e econômica. Desse modo, este público pode pagar seu aluguel.

Então, as parcelas serão disponibilizadas durante o período de 18 meses, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período. No entanto, para que isso ocorra, a família beneficiária deve demonstrar que não conseguiu melhorar sua situação econômica.

Ademais, os participantes do benefício serão acompanhados periodicamente pela equipe de atendimento social da Agehab. A intenção do governo, portanto, é fornecer o auxílio aos beneficiários até que os mesmos possuam condições financeiras de se tornarem independentes.