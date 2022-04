Amanheceu chovendo? Confira previsão para este final de semana em Salvador

Foto: Divulgação/Codesal

A madrugada deste sábado (02) foi de fortes chuvas em Salvador. A mudança do tempo chamou atenção dos soteropolitanos, já que o primeiro dia do mês de abril foi de céu nublado com pancadas de chuvas. De acordo com informações da Defesa Civil de Salvador (Codesal), a mudança do tempo é resultado do sistema de Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS). Este sistema meteorológico ocasionará pancadas de chuvas fracas a moderadas até a próxima terça-feira (05/04).

Os maiores acumulados de chuvas registrados nas últimas 06h ocorreram em Sussuarana (15,8mm), Pau da Lima (10,4mm), Piatã (9,0mm), Bom Juá (8,2mm) e Sete de Abril (7,6mm). A previsão para o final de semana é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas de intensidades fraca a moderadas, podendo ocorrer a qualquer hora dia.