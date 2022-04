Ambulância pega fogo no Centro de Palmeira dos Índios; veja vídeo!

Uma ambulância pegou fogo na tarde desta quinta-feira, 14, no Centro de Palmeira dos Índios. Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando a equipe, formada por três militares, chegou a rua Floriano Peixoto, o fogo já havia sido debelado por populares e acabou não atuando. Imagens divulgadas nas redes…

Uma ambulância pegou fogo na tarde desta quinta-feira, 14, no Centro de Palmeira dos Índios. Ninguém ficou ferido.

Reprodução / Whatsapp

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando a equipe, formada por três militares, chegou a rua Floriano Peixoto, o fogo já havia sido debelado por populares e acabou não atuando.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o desespero do motorista, já fora do veículo. Ele foi ajudado por mototaxistas que passavam pelo local no momento do incidente.

Não há informações do que possa ter iniciado as chamas. Também não há a confirmação a qual município o veículo pertencia, mas ao que tudo indica a ambulância atende à Secretaria de Saúde de Palmeira dos Índios.

O Alagoas24Horas tentou contato com a assessoria de comunicação da prefeitura mas não obteve respostas.

Confira imagens do incêndio: