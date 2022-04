‘América’, ‘2ª temporada de ‘Desalma’ e mais: confira as estreias de abril do Globoplay

Foto: Reprodução/Globoplay Abril começa recheado de sucessos para os usuários do Globoplay. A plataforma de streaming chega com novelas brasileiras e internacionais, além de séries exclusivas como alguns dos lançamentos do mês.

Mistérios e espíritos possessores voltam a assombrar a fictícia Brigida na segunda temporada de ‘Desalma’, original Globoplay que chega à plataforma no dia 28 deste mês. O drama sobrenatural ganha novos contornos com a chegada de Traian Troader (Fábio Assunção), um antigo bruxo que carrega em si uma maldição e busca um acerto de contas com a bruxa Haia (Cassia Kis).

Já para os noveleiros de plantão, chegou a hora de rever o amor de Sol (Deborah Secco) e Tião (Murilo Benício). ‘América’ é mais um título que integra o projeto de resgate dos clássicos da dramaturgia do Globoplay e fala da busca e realização dos sonhos através de histórias de amor. Sol teve uma infância difícil no Rio de Janeiro e sonha morar nos Estados Unidos, onde acredita que terá uma vida melhor. Tião Higino, criado no interior do Brasil, quer ser um campeão de rodeios e, com o dinheiro, fazer a casa que seu pai sonhava construir para a família. O casal vive momentos felizes até a jovem ser comunicada de que está tudo certo para a viagem.

Entre as novidades, ‘Leonardo Da Vinci’, série que chega com exclusividade à plataforma, os telespectadores terão a oportunidade de mergulhar na vida e nos anseios de Leonardo da Vinci, um dos maiores gênio da história, por meio das obras que o tornaram famoso.

Para quem gosta de dramaturgia mexicana, uma nova novela de sucesso desembarca na plataforma, já nesta segunda-feira (4). Sucesso de audiência e crítica, com 14 vitórias em premiações da TV mexicana, ‘Amar a Morte’ conta a história de três homens com histórias distintas, ligados por um acontecimento na hora de suas mortes. Serão disponibilizados dez capítulos por semana, sendo os dois primeiros liberados também para não assinantes do Globoplay.

A quarta temporada de ‘The Handmaid’s Tale’ já está disponível no Globoplay e promete muitas reviravoltas. Considerada por muitos como uma das melhores temporadas da série até então, a produção supreende com Offred/June (Elisabeth Moss) contra-atacando Gilead como uma feroz líder rebelde, trazendo desafios inesperados e perigosos para si mesma. Sua busca por justiça e vingança ameaça consumi-la e destruir seus relacionamentos mais queridos.

“Amar a Morte” (novela)

“A Retaliação” (série)

“O Símbolo Perdido” (série)

“Malhação 2009” (novela)

Outros lançamentos de abril

“Babenco – Alguém tem que ouvir o coração e dizer: Parou” (documentário)

“O Clube T2” (série)

“The Handmaid’s Tale – T4” (série)

“FBI – T3” (série)

“Estação Temple – T2” (série)

“Nudes” (série)

“Leonardo Da Vinci” (série)

Lançamentos para os assinantes de Globoplay + canais ao vivo

Sinopse: O Decora está de volta em 2022 a todo vapor. Com projetos lindos, possíveis sustentáveis e dicas imprescindíveis, nossa arquiteta Stephanie Ribeiro vai entrar na casa das pessoas, conhecer suas histórias e vai botar a mão na massa para realizar seus sonhos.

Serviço: Toda sexta, às 22h45

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert vão abrir a porta da casa para que convidados e público entrem e fiquem à vontade. Juntos, vão cozinhar, conversar, receber amigos e falar das coisas que angustiam a gente, mas também daquelas que alegram e inspiram. Um espaço para que pessoas e ideias possam se conectar, um território para reflexões, mas também para cuidar de um lar, daqueles que amamos e de nós mesmos. A cada episódio, dois ou três convidados estarão presentes à casa para fazer uma refeição com Fernanda e Rodrigo, e convidados virtuais darão opinião associadas ao tema do programa. Todos os episódios terão gastronomia e serviços práticos de como cuidar de uma casa, que servirão também como break falso para a saída dos blocos.

Serviço: Toda quarta, às 21h45

Reprise do Desfile da G. R. E. S. São Clemente – Carnaval do Rio 2022

Um dos maiores nomes do humor de sua geração, Paulo Gustavo é homenageado pela G.R.E.S São Clemente, com o enredo “Minha vida é uma peça”. O Multishow transmite a reprise um dia após do desfile, reverenciando a trajetória do humorista. Além das transmissões na TV, um conteúdo super especial, com Milton Cunha, estará no Youtube e nas redes sociais do Multishow.

Serviço: domingo às 18h30

Um dia após a grande final, os participantes se encontram para relembrar momentos do programa, comédias, tretas e muito mais.

Serviço: Quarta-feira às 21h

Desfile das Campeãs – Carnaval do Rio 2022

O Carnaval chega no Multishow, que pela primeira vez entra com tudo na Sapucaí, transmitindo o desfile das escolas de samba campeãs do Rio de Janeiro, ao vivo! Em uma cobertura repleta de memes e diversão, acompanhe as agremiações que se destacaram durante a folia. Além das transmissões na TV, um conteúdo super especial, com Milton Cunha, estará no Youtube e nas redes sociais do Multishow.

Serviço: sábado às 21h15

Campeonato Brasileiro de Futebol – Séries A e B

Reunindo os principais clubes do Futebol Nacional, o Brasileirão – A e B começa no início do mês. A Série A, a 1ª divisão do Futebol Nacional, começa no dia 09/4, sábado, e a Série B, 2ª divisão, que promete ser a melhor de todos os tempos pela presença de grandes clubes, começa no dia 08/4, sexta-feira;

Serviço: 2 jogos por rodada na Série A / 6 jogos por rodada na Série B

Copa do Brasil de Futebol – 3ª Fase

A principal competição mata a mata do Futebol Brasileiro entra na 3ª fase – com a entrada dos principais clubes – em Abril

Serviço: 11 jogos nos dias 19, 20 e 21/4

A Superliga chega na Fase Final do Masculino e também do Feminino em Abril. O Sportv transmite todos os jogos da Fase Final.