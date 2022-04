Americanas S.A abre matrículas para Programa Trainee 2022

A Americanas está com inscrições abertas para seu Programa Trainee 2022. A companhia busca jovens recém-formados em qualquer curso de graduação que queiram construir uma carreira de liderança em áreas estratégicas do negócio, que tenham visão 360º, paixão por inovação e tecnologia, e interesse pela conexão entre os mundos físico e digital.

Além de realizarem um job rotation por todas as frentes da Americanas S.A., os trainees terão à disposição dezenas de treinamentos por meio da universidade corporativa da companhia, com foco no desenvolvimento de competências técnicas e de primeira liderança.